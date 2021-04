Bastoni dichiara tutto il suo amore all’Inter dopo l’1-0 al Verona

Alessandro Bastoni si lascia andare ad un’esultanza liberatoria dopo la vittoria di Inter-Verona. E dichiara tutto il suo amore ai colori nerazzurri.

AMORE VISCERALE – Alessandro Bastoni è legatissimo ai colori dell’Inter, sin dal primo giorno in nerazzurro. E non perde mai occasione di ribadire come questi siano gli unici colori che vede nel suo futuro. Come fatto oggi, dopo la vittoria contro il Verona. Ecco il post pubblicato dal numero 95 al fischio finale:

