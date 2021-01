Bastoni dedica la vittoria in Inter-Juventus ai tifosi: «È tutta vostra»

Condividi questo articolo

Alessandro Bastoni Shakhtar Donetsk-Inter

Alessandro Bastoni lascia il segno in Inter-Juventus, firmando l’assist per il 2-0 di Nicolò Barella. Ecco la sua esultanza a fine gara.

DECISIVO – Per Alessandro Bastoni una gara meno difficile del previsto. In Inter-Juventus controlla con ordine e pulizia la sua zona, sfornando una prova di grande maturità. Ed entra di diritto tra i migliori in campo con una giocata decisiva. A inizio secondo tempo è infatti lui a tagliare l’intero campo con un lancio perfetto per Nicolò Barella, che poi insacca il 2-0. A fine gara, il difensore dedica i tre punti ai tifosi: “Questa vittoria è tutta vostra popolo nerazzurro🖤💙 Forza inter sempre #amala”.