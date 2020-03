Bastoni: “Coronavirus, momento delicato: 3 regali”. Barella lo stronca

Bastoni vuole restare vicino ai tifosi nel pieno dell’emergenza Coronavirus. Il difensore ha comunicato un’interessante iniziativa tramite il suo profilo Instagram. L’ex Atalanta, però, ha ricevuto una risposta non proprio edificante da parte del compagno Barella

CORONAVIRUS, SIPARIETTO SOCIAL – “In un momento così delicato per tutti noi, ogni piccolo gesto può regalare un sorriso. Ecco perché ho deciso di regalare 3 maglie autografate con dedica ai miei fan. Scrivi qui sotto il tuo commento, i tre fan che riceveranno più like entro domani sera alle 18.00 saranno contattati in Direct Message per tutte le informazioni di consegna”. Questa l’iniziativa lanciata da Bastoni, ma Barella lo stronca: “Perché hai fan?”. Brozovic aggiunge: “Ce n’è una per me?”.