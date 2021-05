Bastoni a Conte: «Fatto realizzare sogno, vincere con la maglia che amo»

Da Bastoni arrivano parole toccanti nei confronti di Conte, a poche ore dall’annuncio della risoluzione consensuale. Il difensore saluta l’ormai ex allenatore dell’Inter ringraziandolo per il traguardo scudetto.

OBIETTIVO RAGGIUNTO – Non certo banale il messaggio che Alessandro Bastoni lascia ad Antonio Conte. Questo il post del difensore dal suo account ufficiale Instagram: “Hai creduto in me dal primo giorno.

Mi hai fatto crescere sia dentro che fuori dal campo, aiutandomi a realizzare quello che è sempre stato il mio sogno, giocare e vincere con la maglia che amo.

Per questo non posso far altro che dirti grazie per questi due anni meravigliosi.

Buona fortuna”.

