Bastoni chiarissimo dopo Parma-Inter (e prima del campionato): «Amala!»

Alessandro Bastoni è tornato in campo questa sera con la maglia nerazzurra in occasione di Parma-Inter, sfidando proprio la sua ex squadra. Al termine della sfida, attraverso i suoi canali social, il difensore ha reso chiaro il suo amore per i colori.

AMALA – Alessandro Bastoni mette subito le cose in chiaro con un post sui suoi canali social dopo Parma-Inter. “AMALA”, una parola che racchiude tutta la sua voglia di nerazzurro, come ha già dimostrato in più di un’occasione. Il difensore è pronto per una nuova stagione al massimo.

View this post on Instagram A post shared by Alessandro Bastoni (@alessandrobastoni)