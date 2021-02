Bastoni carico per la vetta della classifica di Serie A: Â«Andiamoooo!Â»

Bastoni carico per la vetta della classifica di Serie A: «Andiamoooo!»

Condividi questo articolo

Alessandro Bastoni

Alessandro Bastoni festeggia per la vittoria dell’Inter sulla Lazio, che vale la vetta della Serie A per i nerazzurri.

PRIMO POSTO – Alessandro Bastoni serve una prestazione ai limiti della perfezione in Inter-Lazio. Zero sbavature per il difensore classe ’99, che prova a contribuire anche in zona offensiva. A fine gara, il numero 95 sfoga tutta la sua felicità per la vittoria e per il primo posto in classifica.