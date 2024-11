Bastoni carica l’Inter social: «Continuiamo a lottare»

Alessandro Bastoni, subito dopo il pareggio contro il Napoli, ha commentato sui social il punto conquistato a San Siro dopo un’ottima fase difensiva.

PAREGGIO – Archiviato il pareggio contro il Napoli, Alessandro Bastoni non demorde e rilancia l’Inter all’inseguimento degli azzurri di Antonio Conte. La classifica parla in maniera chiara, così come lo stesso difensore ha fatto capire nell’ultimo post pubblicato sui social. Il difensore dell’Inter, nell’1-1 contro il Napoli a San Siro, ha giocato una discreta gara restando sempre attento a non far sbavature.

Bastoni commenta sui social: un solo obiettivo, lottare

POST – Subito dopo la partita, Alessandro Bastoni ha lasciato su Instagram un commento a caldo sul pareggio contro i campani. Dopo il gol di McTominay e il pareggio di Hakan Calhanoglu, Bastoni è stato più che presente in fase difensiva, riuscendo a blindare la porta di Sommer e permettere all’Inter di rischiare davvero poco nella ripresa se non per quel guizzo pericolo di Giovanni Simeone nei minuti di recupero. Questo il commento del difensore che ha postato correlato alle foto del match: «Continuiamo a lottare!».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Bastoni (@alessandrobastoni)