Bastoni suona la carica dopo Inter-Shakhtar Donetsk: “Grandi ragazzi!”

Alessandro Bastoni suona la carica dopo la vittoria per 5-0 di questa sera in Inter-Shakhtar Donetsk. Il difensore nerazzurro ha pubblicato una foto sui suoi canali social per esprimere tutta la sua soddisfazione dopo il raggiungimento della finale di Europa League.

FINALE – Grande soddisfazione per Alessandro Bastoni, colonna della difesa a tre di Antonio Conte. Dopo Inter-Shakhtar Donetsk, il difensore nerazzurro ha pubblicato una foto sui suoi canali social per suonare la carica ed esprimere tutta la sua soddisfazione per la vittoria di questa sera, che permetterà ai nerazzurri di giocarsi l’Europa League nella finale contro il Siviglia di venerdì 21 agosto. “FINALE! Grandi ragazzi”, queste le poche e semplici parole – ma piene di significato – del giocatore nerazzurro.