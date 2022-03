Bastoni: «Appuntamento con il futuro, meritiamo il Mondiale»

Alessandro Bastoni sarà tra i protagonisti di Italia-Macedonia del Nord (vedi articolo). Attraverso i suoi canali social ufficiali, il difensore dell’Inter ha suonato la carica in vista della gara di domani.

CARICA – Alessandro Bastoni suona la carica in vista di Italia-Macedonia del Nord. Domani gli azzurri saranno impegnati in una gara importantissima per la qualificazione al Mondiale in Qatar e questo il difensore dell’Inter lo sa benissimo.

«Domani scenderemo in campo per un appuntamento con il nostro futuro. Stringiamo i denti e lottiamo, insieme. Ci meritiamo di andare avanti, ci meritiamo di andare al Mondiale», queste le sue parole in vista di domani.