Bastoni accoglie Gosens all’Inter: «Benvenuto fratello!»

Alessandro Bastoni ritrova Robin Gosens, con cui ha condiviso una stagione all’Atalanta. E ora lo ritrova sempre in nerazzurro, ma coi colori dell’Inter.

FRATELLI NERAZZURRI – Alessandro Bastoni è uno dei più fulgidi talenti prodotti dal vivaio dell’Atalanta, da cui l’Inter lo prelevò in tempi non sospetti. A Bergamo il 95 nerazzurro passa due stagioni in Prima squadra, raccogliendo 9 presenze tra il 2016 e il 2018. E il secondo anno (stagione 2017/18) lo condivide con Robin Gosens, arrivato a Bergamo quell’estate dall’Heracles Almelo. Ora i due si ritrovano all’Inter, con cui Bastoni ha superato la soglia delle 100 presenze. Il difensore nerazzurro accoglie il nuovo compagno così su Instagram: “Benvenuto fratello”.