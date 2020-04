Baresi (con Mourinho) non dimentica Inter-Barcellona 3-1: “Che ricordi!”

Baresi, come tutti i tifosi nerazzurri e i protagonisti di quella straordinaria stagione, non dimenticherà mai il successo in Inter-Barcellona. Esattamente 10 anni dopo quel trionfo a San Siro, il secondo di Mourinho esprime il suo ricordo con un post Instagram

VITTORIA STORICA – Beppe Baresi è stato per anni un simbolo e una figura decisamente affidabile per l’Inter. Nella straordinaria stagione 2009/10, l’allenatore era il secondo di José Mourinho e ha contribuito alla conquista del Triplete. Egli non ha perso occasione, 10 anni dopo, per ricordare la vittoria per 3-1 contro il Barcellona, pubblicando una foto con l’attuale tecnico del Tottenham. “Inter-Barcellona 3-1. Che ricordi…”. Di seguito il post.