Barella racconta Stankovic: Inter e Triplete. Centrocampo, passato e futuro

Barella è protagonista di una bella iniziativa dell’Inter in collaborazione con Acronis. Il centrocampista italiano in video racconta la storia nerazzurra di uno dei calciatori essenziali per il Triplete dei nerazzurri: Dejan Stankovic. Tra passato, presente e futuro, passaggio di consegne in mezzo al campo?

STORIA E FUTURO – Nicolò Barella e la storia di Dejan Stankovic all’Inter. L’ex Cagliari ha ricordato le gesta del calciatore serbo in nerazzurro nel Cyber Fit Book Reading. In particolare, l’italiano ricorda le importanti reti siglate da uno degli eroi del Triplete, a partire da quelli contro Juventus e Milan, fino alle stupende marcature dalla distanza. Impossibile non citare le stagioni con Mourinho. Di seguito il video pubblicato dal profilo Twitter dell’Inter.