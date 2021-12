Barella e Calhanoglu re degli assist, Serie A: «Merito di un gol diviso…»

Barella e Calhanoglu comandano la classifica degli assist in Serie A. I due giocatori dell’Inter sono entrambi a quota sette passaggi decisivi. La Lega Serie A celebra gli assist man del campionato

ASSIST MAN − Barella e Calhanoglu sono stati autori di un girone d’andata straordinario con ben sette assist collezionati a testa. Per il centrocampista sardo anche un gol messo a referto, nel 6-0 contro il Bologna. Stesso numero di passaggi vincenti ma sei gol fatti invece per il turco, vera rivelazione tra i nuovi dell’Inter post scudetto. Entrambi guidano la classifica degli assist man in Serie A davanti a gente come Luis Alberto e Milinkovic Savic. La Lega Serie A ha voluto celebrare gli assist man del campionato con un post su Twitter.

🌟 Top Assistmen 🌟 Il merito di un gol va diviso tra marcatore e chi fornisce il passaggio decisivo… 🤝✨#SerieATIM💎 #WeAreCalcio pic.twitter.com/viaE6RPDoM — Lega Serie A (@SerieA) December 28, 2021

Entrando nello specifico, sono stati più dilazionati i passaggi vincenti del turco durante il corso del girone d’andata, mentre Barella ne ha fatti ben cinque durante le prime sei giornate di campionato.