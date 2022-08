FOTO – Barella e Brozovic, grosse risate: «Con loro non esiste noia!»

Grandi risate oggi in allenamento, specialmente tra l’ormai collaudata coppia formata da Marcelo Brozovic e Nicolò Barella. Mai un momento di noia con loro, come sottolinea anche l’account Twitter ufficiale dell’Inter.

Never a dull moment with these two 😄#ForzaInter pic.twitter.com/G2XTPSARWI — Inter (@Inter_en) August 2, 2022

SERENITÀ – A undici giorni dall’esordio stagionale, in casa Inter il clima è decisamente sereno. Come dimostra la foto pubblicata in serata dall’account Twitter ufficiale della società, con Marcelo Brozovic e Nicolò Barella impegnati a ridere durante un allenamento con i pesi. Dietro di loro anche Romelu Lukaku si lascia andare a una risata, tanto da ‘costringere’ il Social Media Manager del club nerazzurro a sottolineare una verità assoluta: “Con questi due non ci si annoia mai“. Non possiamo fare altro che crederci.