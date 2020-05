Balotelli duro su Chiellini: “Non ti sei comportato da uomo. Dal 2013…”

Dura replica di Mario Balotelli a Giorgio Chiellini. L’attaccante del Brescia, attraverso una storia pubblicata sul suo profilo di Instagram, ha voluto rispondere alle critiche arrivate dal difensore della Juventus

NO RISPETTO – Mario Balotelli risponde duramente a Giorgio Chiellini attraverso una storia pubblicata su Instagram: “Io almeno ho la sincerità ed il coraggio di dire le cose in faccia. Tu dal 2013 avresti avuto tante occasioni per farlo, comportandoti da vero uomo, ma non l’hai fatto. Chissà cosa dirai un giorno dei compagni d’oggi, strano capitano. Se questo vuol dire essere un campione allora preferisco non esserlo. E alla maglia azzurra non ho mai mancato di rispetto”.