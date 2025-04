Arnautovic festeggia il compleanno, ruolo speciale per Calhanoglu!

Marko Arnautovic compie oggi la bellezza di 36 anni. Il giocatore dell’Inter ha festeggiato ieri con qualche compagno, Hakan Calhanoglu ha ricoperto un ruolo speciale.

FESTA – Una sera per staccare dai numerosi impegni della squadra. Questo è ciò che ha rappresentato il venerdì per qualche giocatore dell’Inter, che si è dato appuntamento alla festa di Marko Arnautovic per i suoi 36 anni. Alla mezzanotte è iniziato il giorno del compleanno dell’attaccante austriaco, che vivrà un weekend molto importante per il suo futuro. Anche dalla partita di Bologna dipende il suo futuro, che rimane in discussione perché potrebbe veramente essere rinnovato per un altro anno.

Arnautovic, festa con Calhanoglu!

RUOLO SPECIALE! – Domani in Bologna-Inter non ci sarà Marcus Thuram. Il francese ha avuto un affaticamento muscolare e non riesce ad esserci né al Dall’Ara né tantomeno al derby di Coppa Italia con il Milan di prossima settimana. Al suo posto stavolta dovrebbe giocare proprio Arnautovic, chiamato all’ennesimo gol decisivo in questo 2025 perfetto per lui. Da titolare l’austriaco non sbaglia più un colpo e anche col Cagliari ha segnato e fatto assist. Ieri sera però ha festeggiato il suo compleanno. Assieme a lui c’era Hakan Calhanoglu, che ha pubblicato una foto.

Ruolo speciale per il turco, che ha portato la torta al tavolo del suo grande amico Marko!