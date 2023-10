Arnautovic, dopo il Clasico si congratula con Alaba: la chiamata

L’Inter attende il rientro di Arnautovic. L’attaccante intanto si gode il “Clasico” fra Barcellona e Real Madrid. La videochiamata pubblicata sui social col connazionale Alaba.

COMPLIMENTI – Marko Arnautovic è ancora fermo ai box. L’infortunio lo tiene lontano dal campo e, quindi, indisponibile per anche per Inter-Roma di domani. L’attaccante approfitta del periodo di riposo forzato per restare aggiornato sulle gesta dei suoi connazionali. Nello specifico Arnautovic ha seguito il grande “Clasico” del campionato spagnolo, andato in scena nel pomeriggio. Al termine della sfida Barcellona-Real Madrid, terminata 1-2 in rimonta, grazie alla doppietta di Bellingham, il calciatore nerazzurro si è complimentato per la vittoria con un suo compagno della Nazionale austriaca. «Congratulazioni fratello!» ha scritto Arnautovic nella sua story Instagram dedicata a David Alaba. Dalla foto condivisa sui social si intuisce anche di una videochiamata effettuata alla fine del big match spagnolo fra l’attaccante dell’Inter e il difensore del Real Madrid.