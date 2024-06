Arnautovic appoggia Calhanoglu: «Che persona. Rispetto!»

Marko Arnautovic, impegnato agli Europei con la sua Austria, si è appellato direttamente ad Hakan Calhanoglu tra i commenti del suo post su Instagram.

AMICIZIA – Il legame tra i giocatori dell’Inter va oltre il campo, come sta testimoniando Marko Arnautovic. Più che compagni sono diventati in questa lunga stagione veri amici. Nelle ultime ore Hakan Calhanoglu non ha vissuto un momento piuttosto semplice. Il calciatore ha perso con la sua Turchia con il risultato di 3-0 alla seconda giornata degli Europei ed è stato contestato assieme al ct Vincenzo Montella. La sua nazionale rischia di uscire ai gironi ancora una volta dopo il 2020, in più si sono aggiunte le voci relative all’addio all’Inter. Dalla Germania e dalla Turchia hanno spinto circa la possibilità che il turco finisse al Bayern Monaco. Calhanoglu ha risposto con chiarezza su Instagram, dedicando un post intero alla situazione creatasi. Tra i commenti sotto Marcus Thuram ha inviato un cuore per testimoniare la sua vicinanza al compagno dell’Inter. Le parole che più risaltano sono però quelle di Marko Arnautovic.

Arnautovic ha scritto in inglese: «Che giocatore, che persona. Rispetto!». Il caso probabilmente si chiude così: senza un’offerta da 70 milioni di euro dal Bayern Monaco Calhanoglu non si muove. E i compagni nerazzurri non possono che essere felici della notizia.