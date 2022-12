Argentina campione, Orlandoni celebra Samuel: «The Wall fa la differenza»

L’Argentina ha trionfato a Qatar. Campione del Mondo anche Walter Samuel, ex grande difensore dell’Inter oggi collaboratore tecnico di Scaloni. Paolo Orlandoni celebra il suo ex compagno

SEMPRE DIFFERENZA − Samuel campione del mondo in panchina con l’Argentina. L’ex leggenda dell’Inter ha trionfato da collaboratore tecnico di Scaloni. Molto bella la dedica dell’ex compagno in nerazzurro, Orolandoni su Instagram: «Argentina Campione del Mondo. Walter ti meritavi questa grandissima vittoria ..The Wall anche in panchina hai fatto la differenza».

Grande The Wall, campione sia dentro che fuori dal campo.