Anche Bastoni fissa il rientro all’Inter: «Torno presto»

Bastoni sta chiudendo, così come Lautaro Martinez (vedi articolo), le vacanze dopo aver trionfato in nazionale a luglio. Il difensore, tramite Instagram, segnala come sia vicino al rientro. Ecco il suo post.

DI RITORNO – Alessandro Bastoni venti giorni fa diventava Campione d’Europa con l’Italia a Wembley. Per lui, come d’obbligo, tre settimane di vacanza che stanno arrivando alla fine. Lunedì, alla ripresa degli allenamenti, ci sarà anche il difensore come Nicolò Barella e Lautaro Martinez. “Torno presto”, è il breve messaggio che, in una storia apparsa poco fa sul suo account Instagram, Bastoni ha mandato per anticipare il suo ritorno all’Inter.