Aguero dice addio, il saluto di Correa: «Grazie di tutto, fenomeno!»

Correa si unisce al coro dei giocatori che stanno rendendo omaggio ad Aguero nel giorno del suo addio al calcio giocato. L’attaccante dell’Inter gli dedica un pensiero sul proprio account Instagram.

SORRISO – Sergio Aguero ha appeso gli scarpini al chiodo. L’asso argentino ha comunicato ufficialmente il suo ritiro per motivi di salute dopo il problema cardiaco accusato nel match tra Barcellona e Alaves dello scorso 30 ottobre (vedi articolo). Il suo connazionale Joaquin Correa partecipa al saluto che il mondo dello sport sta tributando al grande campione costretto a lasciare il calcio a soli 33 anni: “Fenomeno Kun Aguero! Grazie per tutto quello che ci hai dato. Sempre con il sorriso”. Anche Edin Dzeko, suo compagno ai tempi del Manchester City, non ha fatto mancare il suo pensiero per Aguero (vedi articolo). Di seguito il post dall’account ufficiale dell’attaccante argentino dell’Inter.

Fonte: Instagram – Joaquin Correa