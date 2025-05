Adriano si unisce alla festa per Moratti: «Sempre nel mio cuore!»

Anche Adriano partecipa all’ondata d’amore nerazzurro nei riguardi di Massimo Moratti. Ecco il messaggio dell'”Imperatore” per il suo ex Presidente dell’Inter.

QUANTO AFFETTO! – Quella di ieri è stata una giornata davvero emozionante per il mondo nerazzurro, che ha visto il grande Massimo Moratti spegnere le candeline. Non un compleanno qualunque per l’ex Presidente dell’Inter che, compiendo ottant’anni, è stato travolto dall’affetto della famiglia, dei colleghi e di tutte le figure che gli sono state vicine nel corso della sua carriera. Tantissimi, infatti, anche gli allenatori e gli ex calciatore dell’Inter che hanno speso parole di stima e riconoscenza nei suoi confronti, oltre a presenziare alla festa organizzata dai figli in suo onore ieri. Tra i presenti non c’era Adriano, che però quest’oggi ha riservato a Moratti un bellissimo pensiero.

La dedica dell’Imperatore Adriano all’ex Presidente dell’Inter Moratti

IL MESSAGGIO – Adriano ha pubblicato, all’indomani del compleanno di Moratti, una dedica sul proprio profilo Instagram, scrivendo: «Ieri hai fatto 80 anni. Ti voglio tantissimo bene. Sempre nel mio cuore. Tanti auguri». Questo il pensiero dell’Imperatore, che fu acquistato proprio dall’ex Presidente dell’Inter nel 2001. Lo stesso Moratti, nella giornata di ieri, ha parlato dell’Imperatore, nell’intervistata rilasciata ai canali ufficiali del club per ripercorre i momenti salienti e più emozionanti della sua carriera. Un bellissimo capitolo nerazzurro, destinato a restare per sempre nella storia.