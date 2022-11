Acerbi scende in campo contro i tumori: il suo gesto a sostegno dell’AIRC

Francesco Acerbi nel corso della sua carriera ha sempre dimostrato di essere, oltre che un grande professionista, un grande uomo. Famosa è stata infatti la sua lotta contro un tumore che lo aveva colpito nel 2013. Da allora il difensore dell’Inter si è sempre impegnato per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla ricerca e la prevenzione contro questa malattia. Lo ha fatto anche oggi attraverso un post sul suo profilo Instagram.

LA MALATTIA − Francesco Acerbi nel 2013, mentre militava nelle fila del Sassuolo, fu colpito da un tumore al testicolo. Il difensore dell’Inter venne poi operato d’urgenza, riuscendo alla fine a sconfiggere il brutto male che lo aveva colpito. Da quell’esperienza in poi, il calciatore nerazzurro ha sempre impiegato tutte le sue forze a sostegno della ricerca e della prevenzione contro i tumori.

IL POST INSTAGRAM − Nella giornata di oggi, Acerbi, tramite un post sul suo profilo Instagram, è sceso in campo al fianco dell’AIRC. L’organizzazione no-profit, impegnata nella ricerca contro le malattie tumorali, ha infatti lanciato una nuova iniziativa, denominata “Un Gol per la Ricerca”. Il calciatore della nazionale italiana, per questo, ha invitato tutti a donare tramite SMS al numero verde preposto.

Questo il post pubblicato da Acerbi su Instagram.