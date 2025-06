Acerbi, reazione dura contro un tifoso del Psg: «Sono matto!»

L’Inter in questo momento si trova a Seattle in attesa della partita contro Urawa Red Diamonds. I giocatori stanno svolgendo gli allenamenti, Francesco Acerbi ha avuto un battibecco con un tifoso del Psg. L’accaduto.

ACCADUTO – I giocatori dell’Inter non hanno ancora superato la notte di Monaco di Baviera. Molti non si danno una spiegazione di ciò che è successo, molti nemmeno riescono a sentirla da altri. Quel 31 maggio, da sogno che poteva essere, è diventato un vero e proprio incubo e difficilmente verrà cancellato nel breve termine. Lo testimonia ciò che è successo dopo un allenamento dei nerazzurri con i tifosi. Il protagonista in questione è stato Francesco Acerbi, che ha avuto una reazione dura ed esagerata nei confronti di un supporter del Psg. Il calciatore gli ha detto precisamente: «Io sono serio. Preso per il culo no, non mi piace. Io esco da lì, Barcola no. Io sono matto, prendo e ti sfondo di botte». Il difensore ha parlato con l’aiuto di un traduttore, che ha permesso al tifoso di comprendere ciò che diceva. Non ne esce benissimo Acerbi, che avrebbe potuto evitare una risposta del genere. Forse sarebbe meglio riflettere da soli su tutto quello che non è andato a Monaco di Baviera, non prendersela con chi è esterno.