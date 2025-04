Acerbi ancora monumentale, l’urlo dei tifosi fuori lo stadio: «Ti devono clonare!»

Una serata magica per l’Inter e per uno dei suoi protagonisti più applauditi: Francesco Acerbi. Al termine del pareggio per 2-2 contro il Bayern Monaco, risultato che ha sancito l’accesso dell’Inter alle semifinali di Champions League, i tifosi nerazzurri hanno tributato un coro speciale al difensore, fermo in auto nel traffico fuori da San Siro.

MONUMENTALE – La scena, diventata virale in pochi minuti, è stata immortalata nelle storie Instagram della moglie del giocatore, Claudia Scarpari. Francesco Acerbi, con il finestrino abbassato e un sorriso misto tra stupore e gratitudine, ha ascoltato i cori dei tifosi impazziti di gioia, che lo hanno riconosciuto e celebrato come uno degli eroi della serata: «Ti devono clonare! Ti devono congelare!». Il difensore centrale, 36 anni, ha offerto un’altra prestazione sontuosa, annullando per la seconda volta consecutiva un bomber del calibro di Harry Kane. Già nell’andata all’Allianz Arena Acerbi si era messo in luce per intelligenza tattica, forza fisica e senso della posizione. Ieri sera ha replicato la prova con lo stesso livello di concentrazione e determinazione, diventando simbolo di un’Inter compatta, esperta e affamata di vittorie.

Acerbi si conferma tra i migliori difensori al mondo

ALTRA PRESTAZIONE MAGISTRALE – La frase dei tifosi, diventata un piccolo slogan social, racconta più di mille analisi tattiche: Acerbi è visto come un patrimonio da preservare, quasi da rendere eterno. In un’epoca in cui la leadership in campo è merce rara, il suo carisma, la sua storia di resilienza e la capacità di elevare il livello nelle sfide decisive ne fanno un riferimento imprescindibile per Simone Inzaghi e per l’intero spogliatoio nerazzurro.