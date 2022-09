Acerbi deciso: «Darò tutto per la maglia dell’Inter!»

Arrivano le prime parole di Acerbi da nuovo giocatore dell’Inter, dopo la firma di pochi minuti fa (vedi articolo). Il difensore si è espresso tramite il suo account Twitter.

NUOVO ARRIVO – Francesco Acerbi è l’ultimo acquisto dell’Inter per la sessione estiva di calciomercato (vedi articolo). Il difensore arriva dalla Lazio in prestito con diritto di riscatto. Tramite il suo account Twitter, il nuovo numero 15 nerazzurro ha dato una sua prima sensazione dopo la firma. “Una cosa è certa: darò tutto per questa maglia“, il suo post.

Una cosa è certa: darò tutto per questa maglia ⚫️🔵 https://t.co/LaKhuMheAf — Francesco Acerbi (@Acerbi_Fra) September 1, 2022

Ecco il messaggio dal profilo di Acerbi, che sabato sarà a disposizione di Simone Inzaghi nel derby Milan-Inter.