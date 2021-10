FOTO − Inter-Juventus, San Siro risponde alla grande al Derby d’Italia

Grande cornice di pubblico a San Siro per Inter-Juventus con lo stadio esaurito nei limiti del 75% della capienza massima. Il club, tramite il proprio account ufficiale, ha voluto salutare i propri tifosi

CORNICE − Grande atmosfera a San Siro per il derby d’Italia tra Inter-Juventus. In occasione del match valido per la nona giornata di campionato, esaurito nei limiti del 75% della capienza massima lo stadio Giuseppe Meazza. L’Inter, tramite il proprio profilo Twitter, ha voluto salutare e ringraziare i tifosi nerazzurri per la grande cornice realizzata. Di seguito il post.

Il match inizierà alle 20.45 con i nerazzurri a caccia del riscatto dopo il KO contro la Lazio per 3-1 all’Olimpico di Roma.