Zirkzee la terza punta dell’Inter? File aperto, pronta una formula – CdS

L’Inter è alla ricerca di un terzo attaccante di livello per la prossima stagione ed ecco che si apre il file intorno a Joshua Zirkzee. L’ex Bologna, oggi al Manchester United, è in cerca di riscatto.

LA TERZA PUNTA – Lo scorso anno ha brillato con il Bologna, quest’anno lo ha fatto molto meno con il Manchester United. Ma Joshua Zirzkee (classe 2001) rimane un attaccante molti apprezzato dalle parti di Viale della Liberazione. Ecco perché, scrive il Corriere dello Sport, l’Inter lo ha messo nella propria lista per il mercato estivo. L’obiettivo in estate sarà quello di comprare un terzo attaccante di livello, che possa sostituire i partenti Marko Arnautovic e Joaquin Correa, tale da diventare il vero comprimario sia di Lautaro Martinez che di Marcus Thuram. Una terza punta che non faccia rimpiangere i due titolari quando questi potranno mancare durante il corso della stagione. L’olandese, per età, cost e caratteristiche, è l’ideale anche per la proprietà Oaktree.

Zirkzee-Inter, i costi dell’eventuale operazione: il piano!

COSTI – L’idea dell’Inter è quella di proporre al Manchester United un prestito con diritto di riscatto, che poi potrebbe trasformarsi in obbligo a determinate condizioni. Il ragazzo, preso la scorsa estate per 40 milioni di euro (pagata la clausola rescissoria), ha un ingaggio decisamente abbordabile che si aggira sui 3.5 milioni di euro. Ha voglia di riscatto dopo gli appena 7 gol in 48 partite complessive (tanta panchina). E se lo United non dovesse entrare in Champions League (l’unica chance è vincere l’Europa League in finale con il Tottenham), lo spazio con la sola Premier League sarebbe ancora più ridotto. Zirkzee sarebbe alternativo a Nico Paz.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno