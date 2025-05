Zirkzee idea clamorosa per l’attacco! L’Inter studia la strategia per convincere il Manchester United – CdS

Zirkzee è il nome nuovo per l’attacco dell’Inter, nome che esce fuori dall’esigenza dei nerazzurri di rinforzare il reparto offensivo dopo le uscite di Marko Arnautovic e Joaquin Correa. Come sottolineato questa mattina dal Corriere dello Sport, i nerazzurri sono alla ricerca di un’alternativa credibile al duo titolare composto da Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

LA STRATEGIA – Dopo una stagione deludente al Manchester United, Joshua Zirkzee potrebbe presto tornare in Serie A, campionato in cui si era messo in luce con la maglia del Bologna. L’operazione è ancora nelle fasi iniziali e si svilupperà solo dopo la finale di Europa League che vedrà impegnato lo United contro il Tottenham. L’Inter ha già in mente la formula con cui presentarsi al tavolo: prestito con diritto di riscatto, trasformabile in obbligo al verificarsi di determinate condizioni legate alle prestazioni del giocatore. Una scelta strategica che evidenzia la fiducia del club nelle qualità di Zirkzee. La cifra per il riscatto si aggirerà attorno ai 35 milioni di euro più bonus, in linea con i 40 milioni versati dagli inglesi al Bologna la scorsa estate. Il valore del giocatore non è crollato, anche grazie all’età (compirà 24 anni il 22 maggio) e al talento indiscusso.

Zirkzee obiettivo a sorpresa dell’Inter, ma quale sarà l’ingaggio?

FATTIBILE – Per Zirkzee, l’Inter ha già predisposto un ingaggio di circa 3,5 milioni di euro nella prima stagione, in linea con quanto percepito attualmente allo United, con altri quattro anni successivi a salire più bonus. L’operazione resta complicata, ma è chiaro che l’Inter voglia regalarsi un attaccante in grado di dare respiro ai titolarissimi e incidere nei momenti chiave. Il profilo di Zirkzee è quello giusto: tecnico, fisico, abituato al nostro campionato e ancora con margini di crescita. Il ritorno in Italia potrebbe rappresentare la svolta per la sua carriera e, per l’Inter, un tassello fondamentale nella corsa ai prossimi obiettivi stagionali.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno