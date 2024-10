Zielinski in regia per Inter-Juventus: Inzaghi ha una motivazione precisa

Quasi tutto pronto a San Siro per Inter-Juventus, anche le scelte di Simone Inzaghi. Dietro a quella di schierare Piotr Zielinski titolare in mezzo al campo c’è una motivazione precisa.

TRIPLICE BALLOTTAGGIO – Inter-Juventus ha ovviamente dato molto da pensare a Simone Inzaghi, che è arrivato fino alla vigilia del match con un grande quesito. A chi affidare le chiavi del centrocampo nerazzurro in assenza del titolare Hakan Calhanoglu? Il ballottaggio per la sfida delle ore 18.00 di oggi pomeriggio non si è limitata a due nomi, bensì addirittura a tre. Alla lista, composta da Nicolò Barella e Piotr Zielinski, si è aggiunto anche Kristjan Asllani a pochi giorni dal derby d’Italia.

Inzaghi affida il centrocampo di Inter-Juventus a Zielinski: cosa c’è dietro la scelta definitiva

SCELTA DEFINITIVA – Il calciatore albanese, rientrato recentemente dall’infortunio, sembrava il più accreditato a partire titolare in Inter-Juventus, considerando il suo naturale ruolo di vice Calhanoglu. Anche Barella avrebbe potuto svolgere quel compito, proprio come fatto nelle ultime gare, dovendosi però sacrificare e adattare. Zielinski, che risultava il meno quotato, sale invece in cattedra proprio nel giorno del big match. Di questa mattina, infatti, il rumors che filtra da Appiano Gentile secondo cui sarà proprio il polacco a prendersi il ruolo da regista. La scelta di Simone Inzaghi non può che avere delle motivazioni fondate e specifiche.

LE MOTIVAZIONI – Cos’ha spinto Inzaghi a preferire Zielinski in mezzo al campo per Inter-Juventus? La domanda potrebbe sembrare banale ma non lo è, considerando che il polacco – oltre ad essere stato utilizzato poco dal suo arrivo in nerazzurro – non è ancora mai stato impiegato in quel ruolo. Pur di non perdere Barella nel suo ruolo naturale di preziosissima mezz’ala, dunque, il mister piacentino preferisce sperimentare, anche in una sfida così delicata come Inter-Juventus. A questo si aggiunge certamente la grande fiducia nelle doti di Zielinski, preferito anche al vice Asllani. Quest’ultimo sarà in panchina, ma non sembra in grado di poter partire dal primo minuto in Inter-Juventus. Reduce dall’infortunio, infatti, l’albanese non è ancora al 100% della condizione fisica. Motivo per cui, al termine della rifinitura, Inzaghi ha scelto di consegnare le chiavi del suo centrocampo proprio a Zielinski.