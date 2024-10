Zielinski, verso una decisione per Young Boys-Inter: 2 scenari – Sky

Zielinski ha saltato l’ultima partita contro la Roma, vinta dall’Inter per 1-0. Ora si ragionerà per Young Boys-Inter di Champions League.

ALLARME – L’Inter è in chiara emergenza infortuni. Da poche ore il comunicato che aggiorna sulle condizioni non ottimali di Hakan Calhanoglu, il quale salterà la trasferta di Berna tra Young Boys e Inter, valida per la terza giornata di Champions League. Niente viaggio europeo anche per Francesco Acerbi e Kristjan Asllani. Quest’ultimo ha lavorato a parte nella giornata di oggi e cercherà di recuperare per il match contro la Juventus, in programma domenica alle 18 allo stadio San Siro. Quanto a Piotr Zielinski, arrivano importanti aggiornamenti dal collega di Sky Sport Andrea Paventi.

Young Boys-Inter, Zielinski presente? Partirà con la squadra

ULTIMISSIME – Ad oggi esiste una sola certezza: Zielinski partirà con la squadra per Berna in vista di Young Boys-Inter. Nella rifinitura di domani allo stadio dello Young Boys, Simone Inzaghi insieme al suo staff deciderà se rischiarlo o preservarlo. Il campo del Wankdorf di Berna è in sintetico e ciò crea qualche preoccupazione in più sulle condizioni del giocatore. Ma se il test andrà bene, allora Zielinski giocherà e potrà farlo anche dal primo minuto. D’altronde, l’emergenza a centrocampo obbliga l’Inter a fare anche delle scelte un po’ azzardate per superare le difficoltà.