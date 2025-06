Zielinski: «La Polonia la squadra più importante! Sul polpaccio…»

Zielinski è diventato da poco capitano della Polonia e parla così dal ritiro della nazionale polacca, che domani giocherà contro la Finlandia. Il centrocampista dell’Inter aggiorna sul problema al polpaccio.

CAPITANO DELLA POLONIA – Piotr Zielinski, centrocampista dell’Inter, ha ricevuto nelle ultime ore una notizia molto importante e prestigiosa: sarà lui da ora in avanti il capitano della nazionale polacca, dopo la decisione di Robert Lewandowski di ritirarsi. Il CT Probierz ha deciso di affidare la fascia al nerazzurro. In conferenza stampa ha parlato in questo modo: «È un grande onore e un’enorme responsabilità. I giocatori che vogliono rappresentare il Paese vengono in nazionale. Questa è la squadra più importante per cui gioco, faccio tutto per lei. Ognuno la affronta a modo suo. Non ho parlato con Robert Lewandowski dopo il cambio di capitano e le sue dimissioni dalla squadra. Ma non avrei problemi se una conversazione o un incontro del genere si svolgesse. Sono aperto. Se accadrà, sarà dopo la partita con la Finlandia».

SPERANZA DI VINCERE E GIOCARE – Sempre Zielinski sulla speranza di vincere domani alla sua centesima presenza con la maglia della nazionale della Polonia e aggiorna sulle sue condizioni fisiche, dopo l’allarme di ieri: «Spero con una vittoria. Se avrò la possibilità di giocare, perché non si sa mai come mi sentirò. Oggi sarà un allenamento chiave. Ieri sono sceso in campo parzialmente e individualmente, mi sentivo bene. Oggi è un altro step, vedremo come reagirà il polpaccio, spero di poter giocare».