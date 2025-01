Zielinski: «Non amo fare il regista, ma se Inzaghi lo chiede lo faccio»

Zielinski ha commentato l’ottima vittoria contro lo Sparta Praga da parte dell’Inter di Inzaghi e al contempo, il polacco, ha parlato del ruolo da regista.

DETERMINAZIONE – Piotr Zielinski ha rilasciato un’intervista a Sport Mediaset dopo Sparta Praga-Inter. Il centrocampista polacco, entrato nella ripresa al posto dell’ammonito Kristjan Asllani, ha commentato in questo modo la fondamentale vittoria di ieri sera: «Missione compiuta? Sì può dire, non era facile venire qui, erano carichi ma abbiamo gestito bene dominando, ci è mancato solo per chiudere la partita. Ma era importante la vittoria. Monaco? Bisogna riuscire a fare la partita nostra e cercare di vincere senza nessun calcolo, rispettarlo ma consapevoli delle nostre forze. L’Inter è costruita così, ha rosa forte e giocatori importanti, speriamo di recuperare quelli infortunati, quelli che sono a disposizione devono dare il massimo per l’Inter. Sarà fondamentale essere sempre determinati, il Napoli sta andando forte, ma anche le altre sono forti. Campionato lungo, può succedere di tutto, noi dobbiamo vincere più partite possibili. Da regista? Quando c’è necessità do il mio contributo, non amo farlo perché non è il mio ruolo ma se il mister me lo chiede lo faccio con piacere». Come contro la Juventus, dove aveva fatto doppietta su rigore, Zielinski si è posizionato in regia.