Zielinski mette in ansia l’Inter. Due stop ma anche un rientro − TS

Oggi esami strumentali per Piotr Zielinski, che ieri ha lavorato a parte ad Appiani Gentile. L’Inter conta pure un altro acciaccato, ma anche un rientro.

ESAMI – Ieri Piotr Zielinski e Marko Arnautovic hanno lavorato a parte e oggi faranno degli esami per valutare le loro condizioni fisiche. L’Inter ha un po’ di ansia. D’altronde perdere un altro acquisto estivo, dopo Mehdi Taremi, sarebbe una tegola non da poco per Simone Inzaghi. Stessa cosa vale anche per l’austriaco, che a Pisa pochi minuti dopo il suo ingresso in campo nell’ultima amichevole, si era toccato prima la coscia e poi la caviglia per un colpo subito da un avversario. L’esordio ufficiale contro il Genoa si avvicina e i campioni d’Italia rischiano veramente di trovarsi con la coperta più corta del previsto in avanti. Ma Inzaghi può però sorridere per un rientro a centrocampo: quello di Kristjan Asllani.

Zielinski e Arnautovic fanno gli esami, Asllani rientra: l’Inter fa la conta

RIENTRO – Novità positive, scrive Tuttosport, per Asllani: anche l’albanese ieri ha lavorato a parte, ma già oggi dovrebbe rientrare in gruppo. Un centrocampista in più non fa mai male, soprattutto nell’eventualità di un forfait più lungo del previsto per Zielinski. Il 17 agosto, i nerazzurri faranno il proprio esordio ufficiale contro il Genoa, ma prima di quell’appuntamento ci saranno altri due incontri amichevoli: il primo a Monza il 7 agosto contro l’Al-Itthiad e il secondo l’11 contro il Chelsea a Londra.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna