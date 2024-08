Zielinski: «Inter gruppo fantastico e sano. L’Italia mi piace tantissimo, oltre il calcio!»

Piotr Zielinski, calciatore dell’Inter ha raccontato dei suoi inizi, della sua crescita e del percorso che lo ha portato a diventare il calciatore che è oggi.

PRIMA ESPERIENZA – Piotr Zielinski ha concesso un’intervista ai canali ufficiali dell’Inter, nell’ambito della terza puntata del format “Welcome Home“. Il calciatore polacco ha ripercorso la sua carriera, sottolineando l’importanza dell’esperienza vissuta all’Udinese, sua prima squadra in Italia, per diventare il calciatore di oggi: «Non è stato facile all’inizio, ma i dirigenti dell’Udinese sono stati bravissimi a garantirmi tutto ciò che mi dava tranquillità. Guardo a quel tempo con tanti bei ricordi. Sono stati anni fatti bene, mi sono concentrato sul calcio e non mi mancava niente».

IL MODELLO – In merito ai calciatori e, in generale, agli sportivi di riferimento, il centrocampista dell’Inter Zielinski ne ha indicato vari: «Il mio giocatore preferito era Tomáš Rosický, molto forte tecnicamente. Ovviamente anche Zidane, Ronaldino e Iniesta. Il mio idolo sportivo, invece, è Roger Federer. Quando giocava mi ispiravo a lui, alla classe con cui giocava, ma ciò vale anche per Nadal e Djokovic».

Zielinski e l’Inter: emozioni e ambizioni!

NUOVA TAPPA – A proposito dell’approdo all’Inter, Zielinski ha dimostrato di avere importanti ambizioni da tale step della sua carriera: «Ho alte aspettative per la nuova stagione dato che sono approdato nella squadra campione d’Italia, in un grande club. Spero di inserirmi al meglio nei piani dell’Inter, di dare il mio contributo e di continuare a vincere».