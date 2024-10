Zielinski, infortunio da valutare: un precedente allerta l’Inter – CdS

Zielinski torna dagli impegni con la nazionale polacca con un infortunio. Il centrocampista, che ha anche segnato due gol, sarà valutato dallo staff medico dell’Inter. C’è un precedente.

ALLARME – L’infortunio di Piotr Zielinski sarà da valutate con attenzione. Il centrocampista polacco, in gol per ben due volte con la sua nazionale tra Portogallo e Croazia, ritorna ad Appiano Gentile con un piccolo grattacapo fisico. Ecco perché oggi l’Inter lo valuterà per bene, in maniera tale da capire l’entità del problema e gli eventuali tempi di recupero. Zielinski, dal canto suo, ha voluto rassicurare direttamente dalla Polonia sulle sue condizioni fisiche. Ma c’è un precedente che allerta i nerazzurri in merito all’ex mezzala del Napoli: anche durante il suo primo stop, ad inizio agosto, il giocatore era ottimista, ma alla fine la diagnosi fu di risentimento femorale e stop di tre settimane.

Zielinski, l’Inter valuta l’infortunio: le alternative non mancano

UNA CERTEZZA – Se Zielinski è da valutare, Nicolò Barella invece ha perfettamente recuperato dal suo problema fisico e contro la Roma ci sarà. Simone Inzaghi, dunque, le alternative per rimediare ad un’assenza del polacco ce l’ha. Il centrocampista sardo ieri si è allenato con il gruppo, mentre non l’ha fatto ancora Tajon Buchanan. L’Inter procede con cautela, nonostante ormai il peggio sia passato per il canadese. Nei prossimi giorni, l’ex Bruges potrà ritornare a disposizione.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua.