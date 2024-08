Zielinski e de Vrij al lavoro: l’Inter fissa i rientri! E Sommer si… Ritira – TS

Ieri domenica libera per tutti, tranne per Piotr Zielinski che per Stefan de Vrij. L’Inter ha già fissato i rispettivi rientri, mentre oggi Sommer farà una conferenza stampa con la sua nazionale.

RIENTRI – L’Inter svuota piano piano la sua infermeria. Dopo i rientri di Marko Arnautovic e Mehdi Taremi, contro il Lecce Simone Inzaghi potrà affidarsi a Zielinski. Il centrocampista polacco, arrivato a parametro zero dal Napoli, ha saltato per precauzione la prima uscita ufficiale contro il Genoa. Ma contro il Lecce, esordio dei campioni d’Italia a San Siro in questo campionato, ci sarà. Quanto a de Vrij, bisogna aspettare ancora qualche partita. L’olandese, infatti, potrebbe rientrare contro l’Atalanta alla terza giornata oppure dopo la sosta per le nazionali a settembre. Chi, invece, approfitterà del giorno libero per fare altro è Yann Sommer. Il portiere svizzero oggi annuncerà il suo ritiro dalla nazionale svizzera.

Zielinski e de Vrij lavorano, Sommer si ritira: previsto l’annuncio

ANNUNCIO – Giornata di emozioni oggi per Sommer, che terrà una conferenza stampa per annunciare il ritiro dalla nazionale della Svizzera. Con 94 gettoni il portiere, che quindi potrà concentrarsi solo sull’Inter, è il recordman di presenze nel ruolo della Svizzera. L’Europeo in Germania, conclusosi ai quarti di finale per mano dell’Inghilterra, è stato dunque il suo ultimo torneo importante. Sommer, a meno di clamorosi passi indietro, non parteciperà al Mondiale del 2026. Testa solamente sulla Beneamata.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna