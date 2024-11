Zielinski: «Più chance nell’Inter e si vede. Ruolo? Gioco ovunque!»

Anche Piotr Zielinski ha lasciato l’Inter per unirsi alla Polonia. Il centrocampista è intervenuto in conferenza stampa al fianco del CT Michał Probierz.

SOSTITUTI VALIDI – Piotr Zielinski commenta l’assenza del capitano della Polonia in vista dei due prossimi impegni: «Sappiamo che figura è Robert Lewandowski, la sua assenza ci ferisce. Gli auguriamo buona salute e che ritorni alla sua forma attuale il prima possibile. Qualcuno deve prendere il suo posto, sicuramente abbiamo giocatori che hanno le qualità per farcela e ci daranno la loro qualità e l’assenza di Lewandowski sarà minore. Non è la prima volta che Robert si infortuna. Ecco perché l’allenatore nomina così tanti giocatori. Abbiamo grandi attaccanti che aspettano anche questa opportunità. Ora hanno due partite in cui potranno dimostrare le loro qualità e sarà sicuramente così».

Zielinski dal ritiro della Polonia: focus anche sull’Inter!

CONDIZIONE FISICA – Piotr Zielinski prosegue, parlando della sua condizione fisica e del suo impiego nell’Inter: «La mia forma sta migliorando, ho più opportunità dall’allenatore dell’Inter e sfrutto queste opportunità. Ruotiamo bene, abbiamo tanti centrocampisti. Ne sono felice, faccio di tutto per giocare il più possibile e i risultati si vedono. Il ruolo in regia? Si potrebbe dire che fosse una situazione di emergenza. In quel momento sia Hakan che Kristjan Asllani erano infortunati e non c’era nessuno che potesse sostituire il numero sei. L’allenatore mi ha chiesto se potevo giocare in questa posizione».

RUOLO – Piotr Zielinski parla del suo ruolo a centrocampo: «Ho già giocato 2-3 partite in questo ruolo in Nazionale e l’allenatore ha preso questa decisione. Gioco sempre ovunque mi metta l’allenatore. Farò il massimo per dare il meglio per la squadra, ma la mia posizione naturale sappiamo tutti di cosa si tratta. Ancora una volta dirò che è da centrocampista centrale, quello di mezza sinistra».

FASCIA – In assenza di Lewandowski sarà Zielinski ad indossare la fascia da capitano nella Polonia. Così il calciatore dell’Inter commenta: «Ogni partita della Nazionale è una responsabilità. È un grande orgoglio, un onore. Ogni giovane calciatore sogna di giocare nella squadra nazionale e persino di diventarne il capitano. Ne sono felice e farò del mio meglio affinché la Nazionale ottenga un risultato positivo in queste due partite da capitano».