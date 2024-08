Zielinski: «Offerta dall’Arabia, ma Inter ai massimi livelli! Tanta concorrenza»

Zielinski si prepara a fare il suo esordio assoluto con la maglia dell’Inter, tornato a disposizioen di Simone Inzaghi per la sfida in casa contro il Lecce. In una lunga intervista rilasciata a Eleven Sports Poland ha parlato del suo trasferimento in nerazzurro e dell’addio al Napoli.

OFFERTE RICEVUTE E ADDIO – Piotr Zielinski svela un retroscena riguardo le offerte ricevute dall’Arabia Saudita, e non solo! Poi anche l’addio al Napoli: «Sì, ho ricevuto delle offerte dall’Arabia Saudita e queste situazioni possono farti traballare, ma il desiderio di continuare a competere ad alti livelli ha prevalso. Ho parlato anche con la mia famiglia, ma alla fine sono felice che sia andata così, anche se erano davvero tanti soldi. L’addio al Napoli? Non porto rancore al presidente. Ho parlato con lui durante il ritiro. Se non ho rinnovato è perché c’era un’incognita sul rinnovo. A Napoli le persone sono fantastiche, la città è bella, non rinnego di essere stato lì. Volevo provare qualcosa di nuovo, una squadra voleva addirittura pagarmi pur essendo in scadenza, ma non dirò quale club. Cosa farei se dovessi segnare al Napoli? Esulterei in maniera tranquilla, con rispetto. Senza esagerare».

All’Inter per competere ai massimi livelli! Ma c’è concorrenza

ORA NERAZZURRO – Piotr Zielinski spiega il suo arrivo in nerazzurro e gli obiettivi prefissati: «Sono contento di essere ora all’Inter approfittando dell’offerta che mi è stata proposta, questo è un grande club! L’obiettivo qui è sempre di andare al massimo su tutte le competizioni. Non avevo mai avuto tutta questa concorrenza a centrocampo, però me lo aspettavo. L’Inter era già forte, dopo il mio arrivo è diventata ancora più forte. Avrò modo di dimostrare le mie capacità».