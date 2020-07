Zidane: “Hakimi all’Inter? Possono succedere cose a breve! Vedremo”

Condividi questo articolo

Hakimi ha sostenuto le visite mediche con l’Inter e firmato il contratto, manca solo l’annuncio ufficiale. Zidane, tecnico del Real Madrid, è stato interpellato a riguardo in conferenza stampa. Più di una conferma da parte sua

CONFERMA – La risposta di Zinedine Zidane sull’ormai prossimo colpo dell’Inter: «Achraf Hakimi è un nostro giocatore, però può succedere di tutto. Ha fatto una buona stagione, ma ci sono due cose in questo club come sempre. La parte economica e la parte sportiva, sappiamo la situazione di entrambe le cose. Ora non è il caso di parlare di questo, possono succedere delle cose a breve. Però mi interessa di più la parte sportiva e domani abbiamo una partita. Questa è la parte del club, vedremo cosa succederà in queste ore».