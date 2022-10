Zhang: «Usciti con unità dalla pandemia! L’Inter continuerà a vincere»

Zhang ha parlato in conferenza stampa dopo l’Assemblea dei Soci. Dopo le sue parole sul sito ufficiale del club (vedi articolo), il presidente ha continuato sul trend di crescita

UNITÀ − Zhang ripercorre gli anni difficili: «E’ un enorme piacere darvi il benvenuto qui. Sono cambiate tante cose durante la pandemia, ma sono rimasti invariati amore e passione per l’Inter. Ultimi anni difficili ma li abbiamo passati con unità. Messi in bacheca tre trofei. L’Inter compie passi in avanti in Italia e in Europa. Economicamente prima stagione di ripresa dopo Covid-19. Nel 2016 il club versava in una situazione impegnativa, da lì in poi attivati investimenti da oltre un miliardo di euro. Dal 2018 Inter in Champions League, più una finale europea con scudetto, Coppa Italia e Supercoppa in Italia. Abbiamo riportato la squadra alla vittoria, l’obiettivo è mantenere il livello alto. Grazie ai tifosi, abbiamo lottato fino all’ultimo per raggiungere grandi traguardi vincendo contro i nostri rivali di sempre e ad Anfield. In Europa doppia qualificazione agli ottavi di finale, nessuno se lo sarebbe mai immaginato dopo i sorteggi. I ragazzi hanno giocato a testa alta contro tutte le rivali e le competizioni».

VALORIZZAZIONE − Zhang elogia il lavoro della dirigenza e non solo: «C’è da celebrare anche la nostra Primavera che ha raggiunto il decimo titolo, nessuno in Italia. Stessa cosa la nostra squadra femminile. Abbiamo affrontato la pandemia con grande unità e performance. Ottimo il lavoro del nostro management con Marotta che ha tenuto alto la competitività della squadra e il CEO Corporate Antonello che grazie al suo lavoro ha mantenuto alto il valore del brand dell’Inter. Importante l’introduzione nel 2021 del nuovo logo, inoltre abbiamo anche rinsaldato il legame con la città di Milano grazie a nuovi partner come Moncler».

INFRASTRUTTURE − Poi Zhang su digitalizzazione e formazione: «C’è stato anche un aggiornamento del nostro centro sportivo. Il Suning youth center sta avendo grandi sviluppi con il riconoscimento dell’ECA. Anche digitalmente abbiamo visto dei passi fondamentali con Inter Media House, passo che ci avvicina verso tutti i nerazzurri del mondo. Nuovo ecosistema digitale che ci posiziona tra i leader in termini di rapporto con il tifoso. Nuovo stadio investimento di grande identità, ci permetterà di gettare un ponte che ridurrà il gap con i grandi club europei. Stadio al livello della nostra competitività, il progetto va avanti».

DETERMINAZIONE − Così conclude Zhang: «Cambiamento radicale nel panorama mondiale ci ha colpito in un momento di espansione, noi abbiamo lavorato bene per risalire. L’Inter è pronta e noi siamo pronti a cambiare il calcio. Fa notizie sui giornali. Club in vendita tra i giornali? No, l’impegno nostro sempre chiaro sin dal 2016. Società e dirigenza abbiamo dimostrato di essere sulla buona strada. Nuove generazioni, nuove ponti, nuove idee sono fondamentali. Bisogna proseguire su questa strada, il club lotta per la seconda stella e per vincere su tutti i campi. Campioni sul campo e istituzionalmente. Vincere sul campo sempre!».