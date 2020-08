Zhang, tentativo per tenere Conte su panchina Inter. Allegri osserva – Sky

Condividi questo articolo

Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi, inviato di “Sky Sport” a Milano, Steven Zhang ha tutte le intenzioni di trattenere Antonio Conte sulla panchina dell’Inter. Se il tecnico dovesse lasciare, però, in pole-position resta sempre Massimiliano Allegri.

TENTATIVO – Anche se tutti gli indizi portano a un addio ormai annunciato per Antonio Conte, il presidente Steven Zhang vuole fare il possibile per trattenere il tecnico sulla panchina dell’Inter. Questo in sintesi quanto riportato dall’inviato a Milano di “Sky Sport” Matteo Barzaghi. Le sue parole, riguardo alla questione e al possibile sostituto in caso di separazione: «Tutti non vedono l’ora che avvenga l’incontro, appena si concluderà l’Inter potrà pianificare la prossima stagione. Zhang farà un tentativo per tenere Conte, è stata un’annata positiva e la società è soddisfatta. Certo, ci sono tutti i problemi denunciati nei vari postpartita dal tecnico, di questo si discuterà nell’appuntamento di domani. In questo momento l’ipotesi più probabile è che i nerazzurri possano cambiare allenatore. Se Conte decidesse di fare un passo indietro e si arrivasse a un accordo per liberarlo, allora il candidato numero uno sarebbe Massimiliano Allegri».