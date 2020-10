Zhang: “SuperLega? Sempre favore di migliorare nostro prodotto”

Condividi questo articolo

Steven Zhang presidente Inter

Steven Zhang, presidente dell’Inter, ha parlato dell’ipotesi SuperLega aprendo a questa possibile nuova competizione per la squadra nerazzurra

SUPERLEGA – Queste le parole di Steven Zhang, presidente dell’Inter, sulla Superlega, nel corso di un’intervista a “SportLab”. «Sono sempre a favore dell’idea di migliorare ed evolvere il nostro prodotto. Dobbiamo analizzare la situazione attuale e il nostro lavoro post pandemia, dobbiamo offrire prodotti che siano competitivi. Penso che rendere i nostri prodotti più internazionali, adatti a pubblico di diversi luoghi e specialmente al pubblico della giovane generazione aiuterà ulteriormente il nostro settore».

PASSIONI – Zhang sulle nuove generazioni. «Penso che passioni e emozioni suscitate dallo sport siano simili in tutto il mondo. Tra i grandi cambiamenti ci sono diversi tipi di intrattenimento legati al calcio, videogame, social media e tutte le tecnologie emerse negli ultimi anni. La differenza di cui tenere conto, nel calcio, è come usare questi nuovi canali per assicurare a consumatori e tifosi la fruzione del calcio oltre ai 90’ di gioco. Forse è più importante cosa avviene oltre dai 90’ e come poter coinvoglere ulteriormente i tifosi. La partita non dura solo 90′, è molto più di questo».

DIRITTI TV – Zhang sul peso dei diritti tv. «Sono stati al centro dei nostri modelli di business e sarà così nel prossimo decennio. Ma qualcosa sta cambiando, ricavi e business model stanno passando dai diritti tv alle partnership con le piattaforme multidiali. Non si può dire che tv e OTT non siano state importanti, ma ora dobbiamo anche guardare ai nostri prodotti e a come raggiungere tifosi che non sono allo stadio o nemmeno in Europa: questo può migliorare il nostro business».

Fonte: CalcioeFinanza.it