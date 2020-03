Zhang su Coronavirus: “Suning vuole usare la sua conoscenza. No panico”

Steven Zhang, nell’intervista rilasciata ai microfoni della “Gazzetta dello Sport” (QUI la prima parte delle dichiarazioni), sottolinea come Suning conosca purtroppo molto bene l’emergenza Coronavirus. Il patron dell’Inter intende mettere la sua esperienza a disposizione di tutti. Di seguito le sue dichiarazioni

CONOSCENZA – Steven Zhang conosce purtroppo molto bene l’emergenza Coronavirus, da questo deriva il suo forte senso di responsabilità: «Sento fortissimo questo tema e i suoi pericoli. In Cina abbiamo avuto il contagio prima e abbiamo una esperienza che dobbiamo trasferire. L’organizzazione mondiale della sanità ha elogiato il governo cinese e tutte le istituzioni private e pubbliche per le azioni portate avanti con estrema attenzione a tutela dei cittadini. Come gruppo Suning vogliamo usare questa conoscenza, che abbiamo appreso in Cina, anche in Italia e nelle altre nostre sedi internazionali. Per proteggere il nostro staff, i nostri giocatori, i nostri tifosi e tutti gli altri soggetti coinvolti nel club. Offrendo loro un luogo di lavoro e spazi comuni sicuri».

RUOLO – Zhang parla poi da presidente: «Come avete visto abbiamo rimborsato subito i biglietti ai nostri tifosi che non sono potuti entrare allo stadio. Abbiamo immediatamente chiesto ai nostri dipendenti di stare a casa, dando loro le corrette indicazioni su come rimanere in un ambiente sicuro e pulito. I nostri medici di Appiano, anche prima del manifestarsi del virus in Italia, hanno preso delle iniziative perché sia lo staff che i nostri giocatori comprendessero la situazione e fossero consci e cauti nel loro stile di vita. Per questo io continuerò a insistere e sottolineare questi temi sia in pubblico che nei miei social media. I contagi crescono velocemente. Non dobbiamo farci prendere dal panico, ma avere grande responsabilità e attenzione. Sicurezza e salute prima di tutto».

