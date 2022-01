Zhang sogna il mini-Triplete per l’Inter. E avanzano i sondaggi negli USA

Zhang non è sazio di vittorie e non lascia ma raddoppia. Anzi, sogna di triplicare con l’Inter! Come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, la permanenza a Milano è strategica, mentre si aspettando evoluzioni dagli USA

TRIS DI TROFEI – Così come tutti i tifosi nerazzurri, il Presidente Steven Zhang sogna il “mini-Triplete” italiano. Dopo la vittoria della Supercoppa Italiana, il numero uno nerazzurro crede al bis Scudetto in Serie A e al tris con la Coppa Italia, trofeo che l’Inter non alza dal 2011. Difficile l’operazione Champions League, visto che già l’ostacolo Liverpool viene considerato fuori portata. Come riportato dal Corriere dello Sport odierno, Zhang ha deciso di restare in Italia proprio fino all’andata degli Ottavi di Finale di UEFA Champions League a San Siro contro il Liverpool, prevista il 16 febbraio. L’idea del presidente è stare vicino alla squadra di Simone Inzaghi e alla dirigenza nel momento clou della stagione nerazzurra, per dare stabilità al progetto. In questo periodo è previsto anche l’annuncio dei rinnovi del management. Zhang spera nella grande impresa: essere ancora in corsa su tutti i fronti in primavera. E nel frattempo non va dimenticato il sondaggio che Goldman Sachs sta portando avanti, soprattutto negli Stati Uniti d’America, per la cessione delle quote del club di proprietà Suning, maggioranza o minoranza che sia. Il momento è buono, per l’Inter e per Zhang…

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.