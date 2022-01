Zhang si gode l’Inter e paga il premio: «Notte che resterà nei nostri cuori»

Il presidente Zhang al termine della Supercoppa italiana vinta dall’Inter, negli spogliatoi ha parlato alla squadra, in presenza degli staff e della dirigenza, e da promessa adesso darà un premio alla squadra. Di seguito le sue parole parole riportate dal Corriere dello Sport.

PER SEMPRE NEI CUORI – Zhang dopo la finale di Supercoppa italiana vinta dall’Inter ha fatto un discorso alla squadra all’interno dello spogliatoio, ringraziando tutti per l’impegno. Ha parlato per poco più di un minuto, queste sono state le sue parole: «Questa notte rimarrà nei nostri cuori per tutta la vita. Vi ringrazio per quello che avete fatto per l’Inter. Avete reso orgoglioso me e i tifosi. Merito del lavoro di tutti e del mister Inzaghi». Poi ha abbracciato il tecnico e i giocatori, uno ad unno, con grande affetto. Lo stesso trattamento ha riservato ai dirigenti, passando anche per Zanetti. Per Zhang, che adesso pagherà alla rosa un premio per la vittoria della Supercoppa italiana, si è trattato del secondo trofeo alzato in otto mesi.