Zhang rinnoverà in blocco i contratti della dirigenza, poi Inzaghi – CdS

Zhang dopo il ritorno a Milano, ieri ha assistito a Inter-Lazio dalla tribuna autorità di San Siro. Come riportato dal Corriere dello Sport, il presidente nerazzurro presto incontrerà la dirigenza per rinnovare i contratti, poi al termine della stagione sarà il turno di Simone Inzaghi.

RINNOVI – Zhang a San Siro per Inter-Lazio, mancava dal 23 maggio quando ai nerazzurri venne consegnata la coppa di Campioni d’Italia e lui posò in campo. Da oggi, invece, Zhang diventerà operativo a tutti gli effetti e tornerà nel suo ufficio in viale della Liberazione: in programma una serie di incontri con le varie aree della società e soprattutto per rinnovare in blocco i contratti della dirigenza. Resta da capire se fino al 2024 o fino al 2025. Al termine della stagione, invece, sarà affrontato il discorso anche con Simone Inzaghi, vincolato fino al 2023: se il rendimento della squadra rimarrà questo, non ci sono dubbio sul prolungamento del matrimonio con il tecnico.

Fonte: Corriere dello Sport – And. Ram.