Zhang ricompatta l’Inter: appello all’unità per l’obiettivo finale – Sky

Steven Zhang è intervenuto oggi per ricompattare l’ambiente dell’Inter dopo l’eliminazione dalle Coppe Europee: ora unità per l’obiettivo scudetto

L’eliminazione dalle Coppe Europee dopo il pareggio contro lo Shakhtar Donetsk ha lasciato il segno in casa Inter, ma i nerazzurri vogliono ripartire subito a cominciare dalla prossima sfida di campionato contro il Cagliari. Secondo Andrea Paventi per “Sky Sport” l’ambiente ad Appiano Gentile è positivo e la squadra è desiderosa di ripartire subito dalla prossima sfida contro il Cagliari. Nella giornata di oggi è inoltre arrivato il messaggio del presidente Steven Zhang che ha invitato all’unità di tutte le componenti per raggiungere l’obiettivo scudetto.