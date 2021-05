Zhang, prosegue la festa Scudetto: il Presidente posa insieme alla coppa

Steven Zhang, Presidente dell’Inter, ha posato insieme alla Coppa della Serie A nella sala trofei nerazzurra. Posto pronto per accogliere il nuovo, ennesimo, titolo.

IN POSA – Steven Zhang, dopo cinque anni di gestione Suning, festeggia finalmente il suo primo titolo con l’Inter. Una coppa – quella della vittoria della Serie A – che è pronta a essere accolta nella sala dei trofei del quartier generale nerazzurro. E chi, se non il Presidente, per posare la coppa dove merita di stare?

🏆 | TROFEO Steven Zhang con lo Scudetto all'Inter HQ. Il presidente nerazzurro ad accogliere la coppa del 19° tricolore nella Trophy Room #IMScudetto #IMInter pic.twitter.com/mwEQxYrTl8 — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) May 25, 2021

