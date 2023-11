Zhang, procedimenti legali in corso: la decisione del Tribunale di Milano

Zhang è alle prese con alcuni procedimenti legali nei suoi confronti per la causa sui 300 milioni non pagati nei confronti di China Construction Bank (Asia) Corporation (CCBA). Secondo quanto rivelato da Calcio e Finanza, è arrivato un altro rinvio da parte del Tribunale di Milano

RINVIO – Steven Zhang è al centro di alcuni procedimenti legali per la causa sui 300 milioni non pagati nei confronti di China Construction Bank (Asia) Corporation (CCBA). Dopo un primo rinvio dell’udienza a Hong Kong, ieri c’è stata un’altra udienza a Milano. Nel dettaglio, si trattava della Corte d’Appello del Tribunale di Milano che aveva fissato una nuova udienza dopo la richiesta degli istituti bancari di riconoscere la sentenza anche in Italia. Qualora la sentenza con sede a Hong Kong venisse riconosciuta anche nel nostro Paese, i creditori cinesi avrebbero il via libera per mettere le mani su qualsiasi bene riconducibile al presidente dell’Inter. In ogni caso, la decisione per ora è stata quella di rinviare l’udienza al 20 dicembre. L’udienza di Hong Kong è stata invece rinviata al prossimo 25 gennaio.